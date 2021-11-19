Дорожники устроили свалку асфальтной крошки на участке под Тверью

Дорожники устроили свалку на почве Фото: минприроды Тверской области

В ходе рейда сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области установлено, что дорожная организация в ходе ремонта автодороги Тверь-Старица складировала асфальтную крошку на почве в районе деревни Саначино Старицкого района.

Пробы почвы показали, что земельный участок, на котором размещены отходы, загрязнен.

За причинение вреда окружающей среде виновные лица привлечены к административной ответственности. В адрес юрлица направлена претензия о добровольном возмещении вреда. Отходы и загрязненный грунт вывезены с участка, завезен новый почвенный слой и засеяна трава.

В настоящее время загрязняющие вещества отсутствуют.