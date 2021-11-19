Женщину с наркотиками задержали на бульваре Ногина в Твери

Подозреваемую задержали сотрудники вневедомственной охраны Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники Росгвардии днем на бульваре Ногина в Твери остановили для проверки 36-летнюю женщину. Жительница странно себя вела, оглядывалась по сторонам и попыталась скрыться от патрульных.

В разговоре она тоже заметно нервничала и что-то прятала в кармане, а затем сбросила на землю сверток с белым веществом.

Экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое вещество синтетического происхождения. Женщину задержали и доставили в полицию. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.