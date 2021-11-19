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Общество19 ноября 2021 7:27

В Тверской области зажгли свечи в память о жертвах ДТП

Памятная дата отмечается в третье воскресенье ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Школьники почтили авмять жертв ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Школьники почтили авмять жертв ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается в третье воскресенье ноября, зажгли свечи памяти.

18 ноября сотрудники Госавтоинспекции по Бологовскому району совместно с педагогами школы №12 в часовне Тихона Задонского провели мероприятие "Свеча памяти" для юнармейцев школы.

Учащимся напомнили о трагической статистике травматизма в дорожных авариях и призвали к неукоснительному соблюдению ПДД. В завершении мероприятия участники зажгли свечи и почтили память жертв ДТП.