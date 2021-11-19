В Тверской области зажгли свечи в память о жертвах ДТП

Школьники почтили авмять жертв ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается в третье воскресенье ноября, зажгли свечи памяти.

18 ноября сотрудники Госавтоинспекции по Бологовскому району совместно с педагогами школы №12 в часовне Тихона Задонского провели мероприятие "Свеча памяти" для юнармейцев школы.

Учащимся напомнили о трагической статистике травматизма в дорожных авариях и призвали к неукоснительному соблюдению ПДД. В завершении мероприятия участники зажгли свечи и почтили память жертв ДТП.