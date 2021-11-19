В Твери до 15 мая 2022 года перекрыли Борисоглебскую пристань

В Твери перекрыли Борисоглебскую пристань Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери с 18 ноября 2021 года до 15 мая 2022 года перекрыт проезд на территории Борисоглебской пристани (на участке от Краснофлотской набережной до гребной базы спортшколы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой).

Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документу, на участке будут проводиться дорожно-строительные работы компанией ООО "Бау".

Обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд и въезди из которых осуществляется на территорию Борисоглебской пристани.

Установлены дорожные знаки. Будьте внимательны!