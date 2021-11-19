Пожарные спасли мужчину из горящего вагончика на Старицком шоссе в Твери

Спасатели вывели мужчину из горящего вагончика Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в строительном вагончике на Старицком шоссе в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около полуночи 19 ноября.

На место убыли два отделения ПСЧ-2. В вагончике наблюдалось задымление. Из огня спасатели вывели мужчину и передали врачам для оказания медпомощи.

- В 00:24 объявлена локализация, в 00:50 - полная ликвидация пожара. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.