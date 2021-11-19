Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 5:07

В Тверской области водителя пришлось вырезать из искореженной машины после ДТП

Молодой мужчина умер в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ДТП на М-10 в Вышнем Волочке Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на М-10 в Вышнем Волочке Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 19 ноября, на 294 км трассы М-10 "Россия" в Вышнем Волочке Тверской области.

При движении в сторону Москвы друг за другом столкнулись три фуры и "ВАЗ 2107". Легковой автомобиль зажало между большегрузами.

На место выезжали спасатели МЧС, водителя "ВАЗа" пришлось вырезать из салона. На момент прибытия спецслужб мужчина был в сознании и без видимых переломов. Его доставили в ЦРБ Вышнего Волочка, где позже он скончался от полученных травм.