В Тверской области водителя пришлось вырезать из искореженной машины после ДТП

ДТП на М-10 в Вышнем Волочке Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 19 ноября, на 294 км трассы М-10 "Россия" в Вышнем Волочке Тверской области.

При движении в сторону Москвы друг за другом столкнулись три фуры и "ВАЗ 2107". Легковой автомобиль зажало между большегрузами.

На место выезжали спасатели МЧС, водителя "ВАЗа" пришлось вырезать из салона. На момент прибытия спецслужб мужчина был в сознании и без видимых переломов. Его доставили в ЦРБ Вышнего Волочка, где позже он скончался от полученных травм.