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Политика18 ноября 2021 19:50

Новое здание военкомата в Твери построят рядом с суворовским училищем

Реализация проекта начнется в этом году
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Новый военкомат построят рядом с новым же комплексом Тверского суворовского училища.

Новый военкомат построят рядом с новым же комплексом Тверского суворовского училища.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Вечером 18 ноября в прямом эфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что здание для современного военкомата в Твери построят напротив нового комплекса суворовского училища в Мигалово.

Как также сообщил Игорь Руденя, построить объект запланировано в сжатые сроки - в мае 2022 года военкомат должен быть сдан. Губернатор выразил уверенность, что стройкомплекс Министерства обороны справится с этой задачей.

Напомним, что Тверь выбрана пилотным городом для реализации проекта Минобороны РФ по строительству военкоматов нового типа с цифровым обеспечением.