Новое здание военкомата в Твери построят рядом с суворовским училищем

Новый военкомат построят рядом с новым же комплексом Тверского суворовского училища. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вечером 18 ноября в прямом эфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что здание для современного военкомата в Твери построят напротив нового комплекса суворовского училища в Мигалово.

Как также сообщил Игорь Руденя, построить объект запланировано в сжатые сроки - в мае 2022 года военкомат должен быть сдан. Губернатор выразил уверенность, что стройкомплекс Министерства обороны справится с этой задачей.

Напомним, что Тверь выбрана пилотным городом для реализации проекта Минобороны РФ по строительству военкоматов нового типа с цифровым обеспечением.