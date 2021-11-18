С 1 января в Тверской области "детям войны" будут начислять доплаты к пенсиям

Глава региона - в эфире. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот

18 ноября в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя сообщил радостную новость для тех, кто в регионе имеет статус "детей войны", но не получает других льгот.

Таких у нас в регионе, по словам Игоря Рудени, проживает свыше 8800 человек.

По словам губернатора. областное правительство приняло решение доплачивать "детям войны" без других льгот по 800 рублей к пенсии каждый месяц.

СПРАВКА КП

Статусом "дети войны" по принятому в 2019 году региональному закону наделяются жители Тверской области, родившиеся с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

Сегодня в регионе проживает свыше 70 тысяч "детей войны".

Они имеют право на субсидии при оплате коммунальных услуг (если размер квартплаты составляет больше 15% их дохода); на компенсации при изготовлении и ремонте зубных протезов; на единовременную выплату ко Дню Победы.