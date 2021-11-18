Игорь Руденя рассказал, как нерабочие дни повлияли на эпидобстановку в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя - в прямом эфире. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот

Вечером 18 ноября на телеканале «Россия 24» Тверь вновь состоялся прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени. Глава региона в первую очередь высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией в Верхневолжье.

В частности, сказал и о том. как повлияли на обстановку нерабочие дни.

- Мы как и вся страна очень внимательность относимся к тенденциям на федеральном уровне, понимаем, что основная задача - это сбережение здоровья наших граждан, и сегодня мы можем с большой осторожностью констатировать, что обстановка не только стабилизировалась, но заболеваемость начала снижаться. - отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что сейчас главное - это вакцинация.

Также глава региона сообщил, что в Тверской области сейчас открыто 16 ковидных госпиталей. в них свободно около 900 коек. Доз вакцинации достаточно.