В Тверской области отремонтировано основное здание Ржевской подстанции скорой помощи

В правительстве региона обсудили ремонт Ржевской подстанции скорой помощи. Фото: ПТО

18 ноября на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени обсудили вопросы развития здравоохранения Тверской области. В частности, финансирование и ход ремонта Ржевской подстанции скорой медицинской помощи.

На объекте полностью завершены работы в основном здании подстанции. Здесь созданы комфортные условия для работы специалистов, отдыха медиков. Все решения соответствуют современным требованиям.

В настоящее время ремонтируются здания гаражей, ведется благоустройство территории, укладка плитки.

Создание в Верхневолжье современной и оперативной службы СМП, повышение качества работы районных подразделений – в числе ключевых задач в здравоохранении, поставленных губернатором Игорем Руденей.

В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления. В результате объединены станции и отделения СМП в районах области. В единую структуру также вошел Центр медицины катастроф.