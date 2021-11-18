Руководителя и зама дирекции по строительству и реконструкции Тверской области обвиняют в превышении должностных полномочий

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителя и зама по строительству Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также бывшего директора подрядной организации, обвиняемого в пособничестве (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2017 году руководитель и зам Дирекции, руководствуясь личной заинтересованностью, получили от директора подрядной организации и подписали документы о выполнении работ на 50 млн рублей на объектах в Торжке и Медном. Фактически они выполнены не были.

Следователем проведено более восьми судебных экспертиз, собрана достаточная доказательственная база, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.