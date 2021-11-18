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Происшествия18 ноября 2021 16:37

В Твери водитель устроил ДТП у детского сада и скрылся

Нарушителя разыскали и привлекли к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Момент ДТП попал на камеры Фото: УГИБДД России по Тверской области

Момент ДТП попал на камеры Фото: УГИБДД России по Тверской области

Группа розыска ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскала водителя, который устроил ДТП у ворот детского сада.

Авария произошла 9 ноября на улице Ипподромной в районе, у дома №18. 53-летний водитель на автомобиле «Митсубиси Аутлендер», при проезде т-образного перекрестка, врезался в припаркованную "Ладу Весту", а затем - в ограждение детского сада №105.

В момент аварии в ворота детского сада заходил ребенок с родителями. В ДТП они не пострадали, а мужчина покинул место происшествия.

На водителя сотрудники Госавтоинспекции составили необходимые административные материалы.