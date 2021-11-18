Театральный фестиваль будет проходить на сценах Тверского областного Дома народного творчества и ТЮЗа. Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

28 и 29 ноября в Твери пройдёт VI межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент». В программе заявлены работы восьми народных театров и театральных студий из Твери, Москвы, Торжка, Курска, Пушкина, Невьянска Свердловской области, города Калач Воронежской области и села Корткерос Республики Коми.

Театральный фестиваль будет проходить на сценах Тверского областного Дома народного творчества и ТЮЗа.

Лучшие работы отметят в номинациях: «за лучшую мужскую роль», «за лучшую женскую роль», «за лучший спектакль фестиваля» и других. В этом году у фестиваля также появилась «заочная» номинация. В ней примут участие четыре любительских театра из Твери и других регионов.

Фестиваль не ограничится показами - для режиссеров и актеров организуют творческую лабораторию и мастер-класс.

28 ноября в Доме народного творчества стартуют конкурсные просмотры (начало в 11:00). Будет представлено пять спектаклей. Открытие фестиваля состоится в 16:00.

29 ноября в 11 утра конкурсные просмотры трёх спектаклей начнутся в ТЮЗе. Закрытие фестиваля - в 15:30