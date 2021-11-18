Грузовик сбил 12-летнего мальчика в Вышнем Волочке Тверской области

Авария произошла на трассе М-10 (300 км на Москву). Фото: УГИБДД по Тверской области.

Днём 18 ноября в Вышнем Волочке, на трассе М-10 (300 км на Москву), грузовой автомобиль "DAF" сбил 12-летнего мальчика. По информации УГИБДД по Тверской области, ДТП произошло вне пешеходного перехода.

Сообщается, что водитель место аварии не покинул, признаков алкогольного опьянения у него обнаружено не было. Как стало известно "КП"-Тверь", жизни ребёнка ничего не угрожает, по предварительным данным у него диагностированы ушибы левого колена и грудной клетки.