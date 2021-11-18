С земли Нило-Столобенской пустыни в Тверской области уберут памятные плиты о пленных поляках

Нило-Столобенская пустынь расположена на острове на озере Селигер. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тверской областной суд признал бесхозяйными две мемориальные плиты в память о пленных поляках на территории монастыря «Нило-Столбенская пустынь». Их перенесут в другое место.

На расположенных рядом со Светлицкой (Сторожевой) башней обители двух плитах выбиты надписи на польском и русском языках о том, что в своё время на территории монастыря находился спецлагерь с польскими пленными.

- Материалами дела подтверждено, что мемориальные плиты, установленные на земельном участке, предоставленном монастырю «Нило-Столобенская Пустынь» в безвозмездное пользование, к комплексу монастыря не относятся, в собственности или на каком-либо ином вещном праве монастырю не принадлежат, во владение плитами религиозная организация не вступала, - уточняет пресс-служба областного суда.

Сообщается, что и в реестре муниципальной собственности эти мемориальные плиты, также не числятся.

Известно, что администрации Осташковского городского округа (на ее территории находится монастырь) в связи с отсутствием документов, подтверждающих законность установки мемориальных плит на землях обители, считает целесообразным перенос их в иное место в установленном законом порядке.