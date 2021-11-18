Мошенник пытался обмануть жителя Твери на миллион рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонный аферист позвонил 49-летнему жителю Твери под видом сотрудника службы безопасности банка и сообщил, что на счёте мужчины якобы зафиксированы подозрительные операции. Для защиты сбережений ему необходимо оформить кредит в миллион рублей и перевести деньги на "безопаснй счет".

Когда злоумышленник пытался выяснить реквизиты карты, мужчина заподозрил обман, прекратил разговор и обратился в полицию.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.