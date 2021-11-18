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Происшествия18 ноября 2021 12:29

Мошенник пытался обмануть жителя Твери на миллион рублей

На уловки мужчина не поддался
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник пытался обмануть жителя Твери на миллион рублей

Мошенник пытался обмануть жителя Твери на миллион рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонный аферист позвонил 49-летнему жителю Твери под видом сотрудника службы безопасности банка и сообщил, что на счёте мужчины якобы зафиксированы подозрительные операции. Для защиты сбережений ему необходимо оформить кредит в миллион рублей и перевести деньги на "безопаснй счет".

Когда злоумышленник пытался выяснить реквизиты карты, мужчина заподозрил обман, прекратил разговор и обратился в полицию.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.