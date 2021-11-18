С банковской карты у пенсионерки списали 10 000 рублей

С карты пенсионерки украли 10 000 рублей
Фото: Анастасия Осипова
В полицию обратилась 60-летняя жительница Рамешковского района и сообщила, что с ее банковской карты списали 10 000 рублей.
Полицейские провели проверку, установили предполагаемых злоумышленников и их местонахождение. Выяснилось, что деньги похитил 24-летний родственник заявительницы и его 35-летняя сожительница.
Молодые люди признались в полиции, что перевели деньги через телефон потерпевшей и потратили на личные нужды.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.