С банковской карты у пенсионерки списали 10 000 рублей

С карты пенсионерки украли 10 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 60-летняя жительница Рамешковского района и сообщила, что с ее банковской карты списали 10 000 рублей.

Полицейские провели проверку, установили предполагаемых злоумышленников и их местонахождение. Выяснилось, что деньги похитил 24-летний родственник заявительницы и его 35-летняя сожительница.

Молодые люди признались в полиции, что перевели деньги через телефон потерпевшей и потратили на личные нужды.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.