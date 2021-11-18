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Происшествия18 ноября 2021 12:01

С банковской карты у пенсионерки списали 10 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С карты пенсионерки украли 10 000 рублей

С карты пенсионерки украли 10 000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 60-летняя жительница Рамешковского района и сообщила, что с ее банковской карты списали 10 000 рублей.

Полицейские провели проверку, установили предполагаемых злоумышленников и их местонахождение. Выяснилось, что деньги похитил 24-летний родственник заявительницы и его 35-летняя сожительница.

Молодые люди признались в полиции, что перевели деньги через телефон потерпевшей и потратили на личные нужды.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.