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Общество18 ноября 2021 9:46

Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы жителей Тверской области в прямом эфире

Прямой эфир с главой региона покажут на канале «Россия 24» и в интернете
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Программа начнётся в 21:00.

Программа начнётся в 21:00.

Фото: ПТО

В четверг 18 ноября на телеканале «Россия 24» -Тверь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей. Программа начнётся в 21:00. Эфир будет также транслироваться онлайн.

Глава региона ответит на обращения жителей Тверской области по волнующим их вопросам и расскажет о ситуации с коронавирусом. В частности, Игорь Руденя проинформирует о темпах вакцинации и расскажет, как можно получить бумажный сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом. Сообщит, как нерабочие дни повлияли на заболеваемость коронавирусом и каким образом в регионе контролируется соблюдение масочного режима. Будут затронуты и другие темы: ключевые позиции бюджета Тверской области на ближайшие три года и реализация важных инфраструктурных и социальных проектов.