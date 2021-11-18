Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы жителей Тверской области в прямом эфире

Программа начнётся в 21:00. Фото: ПТО

В четверг 18 ноября на телеканале «Россия 24» -Тверь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей. Программа начнётся в 21:00. Эфир будет также транслироваться онлайн.

Глава региона ответит на обращения жителей Тверской области по волнующим их вопросам и расскажет о ситуации с коронавирусом. В частности, Игорь Руденя проинформирует о темпах вакцинации и расскажет, как можно получить бумажный сертификат вакцинированного или переболевшего ковидом. Сообщит, как нерабочие дни повлияли на заболеваемость коронавирусом и каким образом в регионе контролируется соблюдение масочного режима. Будут затронуты и другие темы: ключевые позиции бюджета Тверской области на ближайшие три года и реализация важных инфраструктурных и социальных проектов.