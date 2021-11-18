Тверской вагонзавод изготовил 83 вагона для почтовых перевозок

ТВЗ выпускает багажно-почтовые вагоны с 2015 года. Фото: ПТО

Тверской вагоностроительный завод выпустил 83 багажно-почтовых вагона для АО «Почта России». Конструкция разработана с возможностью эксплуатации вагона с тележками двух видов, этот подвижной состав используется и на железных дорогах Китайской Народной Республики.

- Техника оснащена системой комплексного мониторинга, которая способна контролировать одновременно до 10 багажно-почтовых вагонов, входящих в состав поезда. Конструкционная скорость (160 км/ч) позволяет использовать вагоны в составе как почтово-багажных, так и пассажирских поездов. Вагон разделен на грузовую и служебную зоны. Сохранность упаковки груза обеспечивается благодаря отсутствию на стенах и полу выступов, а также специальной системе крепления, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Производство багажно-почтовых вагонов на Тверском вагонзаводе освоено в 2015 году. В настоящее время в распоряжении Почты России уже около 300 вагонов моделей 61-4505 и 61-4504. Эта продукция ТВЗ является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

По мнению губернатора Игоря Рудени, ТВЗ является лидером вагоностроения в стране. На заводе на годы вперед обеспечен портфель заказов.