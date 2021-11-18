Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в Московском районе Твери

Дорогу отремонтировали после жалобы жителей в прокуратуру Фото: Влад КОМЯКОВ

В прокуратуру Московского района Твери обратились жители с жалобой на плохое состояние дороги на улице Индустриальной.

В ходе проверки установлено, что на обозначенном участке дорога повреждена: имеются просадки и проломы глубиной более 5 сантиметров, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В отношении департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери возбуждено дела об административном правонарушении, назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены.