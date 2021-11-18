Из машины у жителя Твери украли телефон

Злоумышленника задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию заявил 23-летний житель Твери и сообщил, что неизвестный разбил окно в двери аватомобиля "Рено", припаркованного на улице Коминтерна, и похитил из салона мобильный телефон. Ущерб составил 8 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия. Эксперты-криминалисты изъяли следы.

В ходе розыска был задержан судимый неработающий 33-летний житель Твери. Подозреваемый доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Похищенный телефон он решил оставить себе.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Телефон вернули владельцу.