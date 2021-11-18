Новый художественный фильм "Повитуха" будут снимать на улицах Твери

В Твери будут снимать новый фильм Фото: Виктория ЖУКОВА

"Кинокомпания Альянс" приступает к съемкам телевизионного художественного фильма "Повитуха". Работа над картиной начнется 26 ноября, съемки будут проходить на улицах Твери.

На сайте администрации города появилось соответствующее постановление. В документе указано, что работать съемочная группа будет во всех районах областной столицы. Администрации окажут необходимое содействие. Все антиковидные меры будут соблюдены.

Завершение съемочного процесса намечено на 27 марта 2022 года.