Новый художественный фильм "Повитуха" будут снимать на улицах Твери

В Твери будут снимать новый фильм
Фото: Виктория ЖУКОВА
"Кинокомпания Альянс" приступает к съемкам телевизионного художественного фильма "Повитуха". Работа над картиной начнется 26 ноября, съемки будут проходить на улицах Твери.
На сайте администрации города появилось соответствующее постановление. В документе указано, что работать съемочная группа будет во всех районах областной столицы. Администрации окажут необходимое содействие. Все антиковидные меры будут соблюдены.
Завершение съемочного процесса намечено на 27 марта 2022 года.