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Общество17 ноября 2021 16:49

Водитель автобуса помог заблудившейся девочке вернуться домой в Тверской области

Илья Волосков не проехал мимо одинокого ребенка, стоящего на остановке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водитель Илья Волосков помог девочке вернуться домой

Водитель Илья Волосков помог девочке вернуться домой

Фото: ПТО

Водитель автобуса №7 "Транспорта Верхневолжья", следующего по маршруту "Старые Краны – Мебельный комбинат" в Ржеве, на остановке "Вокзал Ржев-Белорусский" заметил одинокую девочку.

Илья Волосков остановился и вместе с пассажиром автобуса подошел к ребенку. Оказалось, что девочка проехала свою остановку и заблудилась. Водитель и пассажир связались с родителями и отвезли девочку домой.

- Все сотрудники "Транспорта Верхневолжья" проинструктированы, как поступать в подобных ситуациях, - сообщает руководство организации и призывает родителей проводить инструктажи с детьми, разъяснять им правила поведения в подобных ситуациях.