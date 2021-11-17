Водитель автобуса помог заблудившейся девочке вернуться домой в Тверской области

Водитель Илья Волосков помог девочке вернуться домой Фото: ПТО

Водитель автобуса №7 "Транспорта Верхневолжья", следующего по маршруту "Старые Краны – Мебельный комбинат" в Ржеве, на остановке "Вокзал Ржев-Белорусский" заметил одинокую девочку.

Илья Волосков остановился и вместе с пассажиром автобуса подошел к ребенку. Оказалось, что девочка проехала свою остановку и заблудилась. Водитель и пассажир связались с родителями и отвезли девочку домой.

- Все сотрудники "Транспорта Верхневолжья" проинструктированы, как поступать в подобных ситуациях, - сообщает руководство организации и призывает родителей проводить инструктажи с детьми, разъяснять им правила поведения в подобных ситуациях.