11 декабря в Твери откроются Рождественские ярмарки

Торговые ряды начнут работать 11 декабря Фото: администрация Твери

11 декабря на улице Трехсвятской в Твери откроется Рождественская ярмарка. Торговые ряды будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований до 9 января 2022 года.

Праздничная торговля будет осуществляться в 24 стилизованных торговых точках. Жители и гости города смогут приобрести сувениры, подарки к Новому году, разнообразные угощения от тверских производителей и горячие напитки.

Время работы с 11 до 20 часов. 1 и 2 января – выходные дни.