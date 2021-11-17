Ролик о необходимости хосписа в Твери стал победителем конкурса благотворительного фонда

Тверской хоспис обращает внимание на важную тему - необходимость дома паллиативной помощи в областной столице. Фото: Youtube/Тверской Хоспис/скрин

Тверь нуждается в специализированном медико-социальном учреждении, оказывающем паллиативную помощь (речь о помощи неизличимо больным умирающим людям). Это главная мысль созданного при поддержке разных неравнодушных людей ролика медицинской НКО "Тверской хоспис "Анастасия". Социальный клип признан одним из победителей конкурсе "Практики личной филантропии и альтруизма", проводимого благотворительным фондом Владимира Потанина.

Таким образом тверской хоспис получит поддержку от фонда в виде гранта.

- Наша организация работает по схеме "хоспис на дому". Специализированных стационарных отделений в Твери, городе с населением 420 тысяч человек, до сих пор нет. Ситуация усугубилась при введении карантинных мер - паллиативные койки переформатированы под инфекционные. Неполучение качественного обезболивания оборачивается физическим и психологическим страданием для пациента и его родственников. Именно поэтому для привлечения внимания к "больной" теме мы посчитали важным создание социальной рекламы, - рассказывает директор хосписа протоиерей Александр Шабанов.

В создании шестиминутного ролика о том, что Твери нужен стационарный хоспис, участвовали режиссер театра и кино Игорь Цалон, операторы Дмитрий Чернецов и Валерий Нанайцев, композитор Сергей Левин, художник Юлия Третьякова, актер Тарас Кузьмин. Съёмки организовала Ольга Самохвалова.

Посмотреть ролик можно здесь.