Три лучших проекта благоустройства представит Тверская область на всероссийском конкурсе

На конкурс отправили проекты благоустройства из лихославльского Калашникова, Торжка и Нелидова. Фото: ПТО

Тверская область представит три заявки на Всероссийский конкурс по отбору лучших проектов по благоустройству общественных территорий. Это проекты благоустройства смотровой площадки на Новгородской набережной в Торжке, сквера на улице Ленина в посёлке Калашниково Лихославльского округа, а также скейтпарка в Нелидове.

Как сообщает Правительство Тверской области, проекты-победители конкурса включаются в Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству. В реестре уже есть тверской проект - в 2020 году туда попал проект благоустройства общественной территории центра Лихославля (в номинации «Комплексная реконструкция квартала населённого пункта»).

Всего, по данным областного Правительства, в 2021 году в Тверской области по нацпроекту велось благоустройство ста объектов: 21 дворовой территории и 79 общественных пространств. А в следующем году в 39 муниципалитетах Верхневолжья будет благоустроено 20 дворов и 60 общественных территорий, это парки, набережные, мемориалы, скверы, площади, улицы и бульвары, спортивно-досуговые зоны.