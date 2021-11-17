В Заволжском районе Твери к Новому году установят светодиодный фонтан, медведя и четыре ёлки

Мишку установят на прежнем месте.
Фото: Василий ХОДАРЕВ
На сайте госзакупок появился лот на новогоднее украшение Заволжского района Твери. На всё планируется потратить 933 тысячи рублей. Исполнитель контракта обязан будет произвести следующие работы:
- смонтировать и подключить светодиодный фонтан в сквере на пересечении улицы Горького с Комсомольским проспектом;
- установить и нарядить четыре новогодние ели;
- отремонтировать и подключить световые гирлянды в сквере НИИ-2;
- отремонтировать и подключить светодиодные конструкции (панно «снежинка»);
- отремонтировать, смонтировать и подключить светодиодные панно и конструкции в сквере на площади Мира;
- смонтировать и подключить светодиодные конструкции в сквере у администрации Заволжского района;
- отремонтировать, смонтировать и подключить светодиодную фигуру «медведь с подарком» на площади Конституции;
- отремонтировать и подключить консольные конструкции на ул. Горького и Комсомольском проспекте (всего их будет 44);
- оформить световыми гирляндами новогодние ели на площади Конституции;
- подключить светодиодные конструкций на Петербургском шоссе.