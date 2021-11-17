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Общество17 ноября 2021 13:57

В Заволжском районе Твери к Новому году установят светодиодный фонтан, медведя и четыре ёлки

Опубликован контракт на новогоднее украшение самого большого района областной столицы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мишку установят на прежнем месте.

Мишку установят на прежнем месте.

Фото: Василий ХОДАРЕВ

На сайте госзакупок появился лот на новогоднее украшение Заволжского района Твери. На всё планируется потратить 933 тысячи рублей. Исполнитель контракта обязан будет произвести следующие работы:

- смонтировать и подключить светодиодный фонтан в сквере на пересечении улицы Горького с Комсомольским проспектом;

- установить и нарядить четыре новогодние ели;

- отремонтировать и подключить световые гирлянды в сквере НИИ-2;

- отремонтировать и подключить светодиодные конструкции (панно «снежинка»);

- отремонтировать, смонтировать и подключить светодиодные панно и конструкции в сквере на площади Мира;

- смонтировать и подключить светодиодные конструкции в сквере у администрации Заволжского района;

- отремонтировать, смонтировать и подключить светодиодную фигуру «медведь с подарком» на площади Конституции;

- отремонтировать и подключить консольные конструкции на ул. Горького и Комсомольском проспекте (всего их будет 44);

- оформить световыми гирляндами новогодние ели на площади Конституции;

- подключить светодиодные конструкций на Петербургском шоссе.