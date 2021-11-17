Пьяный мужчина застрелил из ружья молодого парня в Тверской области

Мужчина застрелил собутыльника Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1958 года рождения. Его подозревают в убийстве 25-летнего местного жителя.

По версии следствия, 15 ноября, в деревне Раменье Калязинского района пьяный 63-летний мужчина поругался с молодым собутыльником, взял оружие и выстрелил в потерпевшего. От полученных раннений мужчина умер.

По уголовному делу с участием руководителя следственного отдела и следователя СКР, сотрудников УМВД проведен ряд следственных и процессуальных действий, собраны улики, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, задержан подозреваемый.

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.