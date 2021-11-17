Общество "Знание" проведёт в Твери форум "Искусство: вчера, сегодня, завтра"

На форуме расскажут о современном и классическом искусстве и возможностях творческой реализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское общество «Знание» 19-20 ноября организует в Твери форум «Искусство: вчера, сегодня, завтра». Цель форума - передать молодёжи знания о классическом и современном искусстве и возможностях профессионального развития в этой сфере.

Мероприятия пройдут в «Точке кипения» Тверского государственного университета. В программе – паблик-токи (публичные беседы, дискуссии), иммерсивные лекции, профориентационные игры. Спикерами форума выступят деятели современного искусства.

«Участникам расскажут о будущем классического искусства и о других направлениях, в том числе о роли новых технологий в создании авторских произведений в литературе, музыке и живописи», - рассказывают подробности в пресс-службе Правительства Тверской области.