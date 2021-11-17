Стоматологи без лицензии лечили зубы детям в Тверской области

Стоматологи без лицензий лечили пациентов в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бологовскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила, что в Бологовской стоматологической поликлинике ребенку при лечении зуба вместо обезболивающего препарата был введен препарат иного действия. Это повлекло возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью пациентки.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

- Установлено, что при наличии в приложении к лицензии такого вида деятельности как детская стоматология, в больнице отсутствуют специалисты, имеющие соответствующие сертификаты, что является грубым нарушением лицензионных требований, - сообщили в прокуратуре.

Прокурором в отношении медицинского учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За нарушение лицензионных требований назначен штраф 75 000 рублей.

Главному врачу поликлиники внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение нарушений находится на контроле межрайонного прокурора.