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Происшествия17 ноября 2021 12:54

Мошенник сообщил пенсионерке, что ее внучка совершила ДТП в Твери, и потребовал денег

Женщина отдала 260 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенник обманул пенсионерку по телефону

Мошенник обманул пенсионерку по телефону

Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратилась 76-летняя жительница Твери и рассказала, что на домашний телефон ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её внучка совершила ДТП. Для решение вопроса звонивший потребовал денег, "чтобы возместить ущерб пострадавшим".

Женщина согласилась, ради внучки, и требуемую сумму передала курьеру. А потом обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к содеянному.