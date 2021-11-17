В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд времен войны

Военный снаряд обезврежен Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 ноября группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб около деревни Лубенькино Андреапольского муниципального округа Тверской области найден 105-мм артиллерийский снаряд.

Взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны обезвережен.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".