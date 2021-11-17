Мошенники пытались обмануть жительницу Тверской области при продаже дома

Мошенники пытались обмануть женщину в Тверской области
Фото: Анастасия Осипова
53-летняя жительница Западной Двины едва не стала жертвой мошенников, продавая дом через сайт объявлений.
Женщине позвонил неизвестный, представился покупателем и предложил перевести предоплату. Заявительница сообщила данные карты, звонивший убедил ее обналичить деньги и перевести "предоплату" ему на счет.
Потерпевшая пошла в салон связи, где ей объяснили, что в отношении нее орудуют мошенники. Часть денег они все-таки успели похитить.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.