Мошенники пытались обмануть жительницу Тверской области при продаже дома

Мошенники пытались обмануть женщину в Тверской области Фото: Анастасия Осипова

53-летняя жительница Западной Двины едва не стала жертвой мошенников, продавая дом через сайт объявлений.

Женщине позвонил неизвестный, представился покупателем и предложил перевести предоплату. Заявительница сообщила данные карты, звонивший убедил ее обналичить деньги и перевести "предоплату" ему на счет.

Потерпевшая пошла в салон связи, где ей объяснили, что в отношении нее орудуют мошенники. Часть денег они все-таки успели похитить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.