В Тверской области откроют филиал и кампус Московского института электронной техники

На встрече губернатора и ректора. Фото: ПТО

17 ноября в областном правительстве губернатор Игорь Руденя и ректор Московского института электронной техники (МИЭТ) Владимир Беспалов обсудили реализацию масштабного проекта в сфере образования.

Как отметил губернатор. проект затронет среднюю образовательную школу, учебное заведение, которое будет заниматься подготовкой специалистов для нашего развивающегося сектора – туризма, а также высокотехнологичное образование в IT-сфере.

- Сегодня актуальны современные технологии управления производством, сферой продаж, маркетингом, финансами, - сказал Игорь Руденя.

Как сообщил Владимир Беспалов, именно эти направления являются главными специализациями МИЭТ. Сейчас институт реализует бакалаврские, магистерские и программы аспирантуры в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, вычислительной техники, управления в технических системах и других.

Новые разработки и кадры готовят на базе семи институтов. К примеру, институт бионических технологий и инжиниринга занимается созданием имплантируемых искусственных органов и биопротезов.

МИЭТ готов развивать в Тверской области актуальные для экономики образовательные направления, начиная со средней школы. Профориентационную работу планируется вести через каникулярные школы и интенсивы, взаимодействие с "Точками роста". Также предусмотрена целевая подготовка и повышение квалификации педагогов.

Предусмотрена работа с профильными организациями, подготовка обучающихся к поступлению в МИЭТ, целевое обучение.

МИЭТ готов развивать сотрудничество в регионом и в сфере военного образования. Ежегодно Военный учебный центр при МИЭТ набирает абитуриентов для обучения по программам подготовки офицеров.

И самое главное - в рамках проекта планируется открытие филиала и кампуса МИЭТ в Тверской области. Там студентов будут обучать по направлениям, связанным с IT и микроэлектронными технологиями.

- В эти процессы будет встроен региональный образовательный центр. Он создается в рамках объединения ресурсов гимназии № 12 Твери и средней школы в Мокшино Конаковского района, - уточнила пресс-служба областного правительства. - Региональный центр станет базой для углубленного изучения предметов, интеграции программ допобразования, профориентационной работы.