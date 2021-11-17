В Тверской области реконструируют дорогу к старинной усадьбе князей Куракиных

Пока подрядчик устраивает земляное полотно и водопропускные трубы на съездах. Фото: ПТО

В регионе ведется реконструкция подъездной трассы к деревне Дорожаево в Зубцовском районе по пути к старинной усадьбе князей Куракиных Степановское-Волосово. Дорожные работы должны завершится до 30 ноября 2022 года.

Построенная 42 года назад дорога с тех пор ни разу не ремонтировалась.

- Протяженность участка реконструкции составляет 4,8 км. На объекте будет расчищена полоса отвода, устроено земляное полотно и новая дорожная одежда с двухслойным асфальтобетонным покрытием. Проектом предусмотрена установка 59-ти водопропускных труб. Для безопасности дорожного движения будут обустроены две автобусные остановки с автопавильонами, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена разметка. В деревне Дорожаево устроят тротуары, освещение вдоль дороги и съезды к домам. Сейчас подрядчик устраивает земляное полотно и водопропускные трубы на съездах, - сообщила детали пресс-служба областного правительства.

Данный подъезд относится к трассам второго класса межмуниципального значения. По поручению губернатора Игоря Рудени, таким дорогам между райцентрами и сельскими поселениями с 2022 года в регионе будет уделяться больше внимания при ремонтных работах.

На ряде дорог второго класса ремонты начались уже в этом году.