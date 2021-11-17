В детских садах Тверской области выявили нарушения при организации питания воспитанников

В детских садах выявлены нарушения Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Пеновского района в ходе проверки установлено, что в детском саду «Радуга» и Детский сад поселка Соблаго отсутствовали сведения о проверке качества проб готовой пищевой продукции, при приготовлении пищи использовалась не йодированная соль, не соблюдалась температура в холодильнике для хранения суточных проб, ежедневное меню не размещалось в свободном доступе для родителей.

Руководителям учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

Должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 6 000 рублей.