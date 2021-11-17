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Общество17 ноября 2021 7:09

Прокуратура проверяет, почему 90-летняя бабушка ночует на вокзале в Торжке

Пенсионерка несколько ночей сидит на скамейке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пока вопрос с жильем не решен, пенсионерка ночует на вокзале Фото: vk.com/tver_podslushano/Николай Филин

Пока вопрос с жильем не решен, пенсионерка ночует на вокзале Фото: vk.com/tver_podslushano/Николай Филин

Прокуратурой Тверской области организована проверка по факту отсутствия жилого помещения у 90-летней пенсионерки. Несколько дней женщина ночует на вокзале в Торжке.

Судьбой пожилой пенсионерки заинтересовались жители, после того как заметили, что женщина приходит на вокзал не впервые и сидит до утра на скамейке.

Видео появилось в местном сообществе 14 ноября. На камеру женщина сообщила, что у нее нет дома и ей негде жить, а у родственников небезопасно.

От дома престарелых пенсионерка отказывается и продолжает ночевать на вокзале.