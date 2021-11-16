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Общество16 ноября 2021 19:52

В Тверской области ушел из жизни гендиректор Спировского ДРСУ Борис Смирнов

Ему было 66 лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ушел из жизни гендиректор Спировского ДРСУ Борис Смирнов

Ушел из жизни гендиректор Спировского ДРСУ Борис Смирнов

Фото: Евгений КУЦ

14 ноября ушел из жизни генеральный директор АО «Спировское ДРСУ» Борис Витальевич Смирнов. Ему было 66 лет. Некролог опубликован на сайте Дирекции территориального дорфонда.

Борис Витальевич посвятил работе в дорожном хозяйстве тверского региона 24 года, прошел трудовой путь от механика до гендиректора. Внес большой вклад в развитие и сохранение дорожной отрасли Спировского района, где родился, жил и работал.

В 1977 году выучился на инженера-механика в Калининском сельскохозяйственном институте, после службы в армии работал в Спирове: в производственном управлении сельского хозяйства райисполкома, районном комитете партии, инженерно-техническом объединении, леспромхозе, а с 1997 года - в ДРСУ.

- Борис Витальевич был высококвалифицированным специалистом, пользовался заслуженным уважением среди подчиненных и коллег. Своим большим опытом он щедро делился с молодыми специалистами. Его отличали высокое чувство ответственности, принципиальность и любовь к профессии, - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнования родным и близким Бориса Смирнова.