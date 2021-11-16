В Тверской области ушел из жизни гендиректор Спировского ДРСУ Борис Смирнов

Ушел из жизни гендиректор Спировского ДРСУ Борис Смирнов Фото: Евгений КУЦ

14 ноября ушел из жизни генеральный директор АО «Спировское ДРСУ» Борис Витальевич Смирнов. Ему было 66 лет. Некролог опубликован на сайте Дирекции территориального дорфонда.

Борис Витальевич посвятил работе в дорожном хозяйстве тверского региона 24 года, прошел трудовой путь от механика до гендиректора. Внес большой вклад в развитие и сохранение дорожной отрасли Спировского района, где родился, жил и работал.

В 1977 году выучился на инженера-механика в Калининском сельскохозяйственном институте, после службы в армии работал в Спирове: в производственном управлении сельского хозяйства райисполкома, районном комитете партии, инженерно-техническом объединении, леспромхозе, а с 1997 года - в ДРСУ.

- Борис Витальевич был высококвалифицированным специалистом, пользовался заслуженным уважением среди подчиненных и коллег. Своим большим опытом он щедро делился с молодыми специалистами. Его отличали высокое чувство ответственности, принципиальность и любовь к профессии, - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнования родным и близким Бориса Смирнова.