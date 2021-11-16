В Тверской области продлят действие патентной системы налогообложения

Для поддержки предпринимателей в областном правительстве решили не повышать налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Патентная система налогообложения с действующими ставками в нашем регионе будет продлена до конца 2022 года. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 16 ноября провёл губернатор Игорь Руденя.

Принятая в прошлом году улучшенная патентная система налогообложения стала в Тверской области одной из альтернатив «Единому налогу на вмененный доход», который был отменен с 1 января 2021 года.

- За 10 месяцев этого года в 3,7 раза увеличилось количество предпринимателей, использующих данный вид налогообложения, в 3,8 раза – количество выданных патентов. В 3,2 раза выросли поступления платежей в региональный бюджет, которые составили 176,3 млн рублей. Всего в регионе число индивидуальных предпринимателей выросло на 879 человек, а занятость в малом и среднем бизнесе - на 963 человека, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Для поддержки предпринимателей было принято решение не повышать, а сохранить на прежнем уровне налоговую нагрузку по патентной системе налогообложения в 2022 году. Это позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места в малом и среднем бизнесе.

Окончательное решение будет принято Законодательным Собранием Тверской области в ближайшее время.