Социальным предпринимателям Тверской области предоставят гранты

Грант предусматривает софинансирование социального предприятия в размере не менее 50%. Фото: Архив "КП"

В регионе утвержден порядок предоставления грантов социальным предпринимателям. Вопрос решен на заседании областного правительства, которое 16 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Поддержка будет оказываться в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- На получение гранта могут претендовать компании из различных сфер деятельности, которые обеспечивают занятость инвалидов, малоимущих, пенсионеров, многодетных родителей, реализующие товары, которые были произведены такими работниками, а также предприятия, производящие товары для социально-незащищённых жителей региона, занимающиеся обучением волонтёров, организацией отдыха детей, культурно-просветительской деятельностью, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Грант предусматривает софинансирование социального предприятия в размере не менее 50%, при этом его бюджет должен составлять не менее 200 тысяч рублей. Максимальная сумма субсидии составит 500 тысяч рублей.

Средства гранта можно применять для ремонта помещений, используемых для соцдеятельности, приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции, переоборудования транспорта для перевозки инвалидов и прочее.

Проект должен быть реализован не позднее 1 ноября года, следующего за годом получения гранта.