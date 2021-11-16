Цены на продукты в Тверской области с начала года выросли почти на 10,5%

Зарплаты нынче за ценами не поспевают. Фото: Иван МАКЕЕВ

О динамике цен в Тверской области отчитался Тверьстат. По информации ведомства за 10 месяцев года (по октябрь включительно) цены на продовольственные продукты в регионе выросли на 10,44%. Больше всего подорожали овощи-фрукты.

Цена на картофель поднялась в 1,7 раза. На овощи – в 1,3 раза, из них в наибольшей степени выросли цены на капусту (в 2,2 раза), морковь (1,5 раза) и свёклу (1,3 раза). Фрукты и цитрусовые стали дороже на 4,2%.

На 1,8 – 9,2% подорожали творог, безалкогольные напитки, сыры, какао, алкоголь, макаронные изделия, яйца, молоко, мясные консервы, сахар, фруктово-ягодные консервы, общественное питание, хлеб, овощные консервы, рыбопродукты, сладости, масло, мука; на 10 – 26,3% – крупы и бобовые, кофе, колбасы, мороженое, мясо птицы.

Среди непродовольственных товаров цены на мужскую и женскую одежду выросли на 1,5 и 2,3% соответственно, на детскую одежду снизились на 5,4%. Мужская, женская и детская обувь стала дороже на 0,8; 3,1 и 0,3% соответственно.