Молодая семья Снежковых из Тверской области получила награду конкурса "Семья года - 2021"

Семья Снежковых. Фото: ПТО

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года - 2021» состоялась в Москве. Лауреатами стали 85 семей, но на торжественную часть организаторы пригласили лишь пять семей-победительниц. Среди них - Снежковы Илья и Ольга из Лихославльского района Тверской области. Они стали лучшими в номинации «Молодая семья».

Илья и Ольга вместе со студенческой скамьи. Поженились они 26 августа 2006 года, а в 2010-м у пары родилась дочь Алина. Через 4 года Алине подарили брата Матвея. А в этом году у Снежковых появился третий ребёнок, теперь они многодетная семья.

Супруги поклонники спорта. Илья - тренер по лыжным гонкам в тверской комплексной спортивной школе Олимпийского резерва №1. В 2017 году по инициативе Ильи Снежкова впервые состоялся районный лыжный фестиваль «Снежок» среди детей дошкольного возраста. Теперь это традиционное мероприятие в Лихославльском районе. Семья занимается организацией и других соревнований.

С победой семью поздравил глава региона.

«Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни – в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране», – сказал Игорь Руденя на церемонии награждения.