Житель Тверской области украл телефон у пассажирки на Казанском вокзале в Москве

Злоумышленника задержали на вокзале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские на Казанском вокзале в Москве задержали жителя Тверской области, похитившего смартфон у пассажирки.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва - Рязанская. Жительница Краснодарского края сообщила, что оставила телефон в кафе, а когда вернулась, его уже не было. Ущерб составил 7000 рублей.

Злоумышленника разыскали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель Тверской области 1968 года рождения. Похищенное изъято.

Следствием ЛУ МВД России на станции Москва - Рязанская в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант - под стражей.