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Экономика16 ноября 2021 12:58

В Тверской области дополнительные средства направят на выплаты медикам и закупку лекарств

Решение принято на заседании регионального правительства
Алексей АНДРЕЕВ
Вопрос об увеличении финансирования медикам был рассмотрен на заседании регионального правительства 16 ноября.

Вопрос об увеличении финансирования медикам был рассмотрен на заседании регионального правительства 16 ноября.

Фото: ПТО

Увеличено финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в этом году. В целом объем заложенных в ней в 2021-м составит свыше 19,5 млрд рублей. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 16 ноября.

Региону выделены федеральные средства направят на выплаты медикам за работу с коронавирусными больными и вакцинацию, приобретение льготных лекарств для граждан и проведение лабораторных исследований тестов на COVID-19.

- Кроме того, из областного бюджета выделены средства на развитие кадрового потенциала региональной системы здравоохранения, проведение 28,8 тысяч дополнительных лабораторных исследований и на повышение заработной платы сотрудникам службы скорой помощи, - сообщает областное правительство.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что это сегодня очень важно, поскольку нагрузка колоссальная.

- Сейчас ситуация, когда мы должны быть вместе с нашими специалистами, помогать им и принимать участие в улучшении условий их труда, - считает глава региона.

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