В Тверской области дополнительные средства направят на выплаты медикам и закупку лекарств

Вопрос об увеличении финансирования медикам был рассмотрен на заседании регионального правительства 16 ноября. Фото: ПТО

Увеличено финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в этом году. В целом объем заложенных в ней в 2021-м составит свыше 19,5 млрд рублей. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 16 ноября.

Региону выделены федеральные средства направят на выплаты медикам за работу с коронавирусными больными и вакцинацию, приобретение льготных лекарств для граждан и проведение лабораторных исследований тестов на COVID-19.

- Кроме того, из областного бюджета выделены средства на развитие кадрового потенциала региональной системы здравоохранения, проведение 28,8 тысяч дополнительных лабораторных исследований и на повышение заработной платы сотрудникам службы скорой помощи, - сообщает областное правительство.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что это сегодня очень важно, поскольку нагрузка колоссальная.

- Сейчас ситуация, когда мы должны быть вместе с нашими специалистами, помогать им и принимать участие в улучшении условий их труда, - считает глава региона.

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