В Тверской области 22% умерших от коронавируса болели сахарным диабетом

В Тверской области зарегистрировано 46 860 человек с сахарным диабетом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области среди умерших пациентов с COVID-19 до 22% составляют пациенты с сахарным диабетом. Такие данные озвучил региональный минздрав.

- Пациенты с сахарным диабетом оказались в группе риска наиболее тяжелого течения коронавирусной инфекции и имеют двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения COVID-19, - отметила главный эндокринолог министерства здравоохранения Тверской области Ольга Васюткова. - Диагноз «сахарный диабет» диагностировался в 25% подтвержденных случаев тяжелого течения COVID-19, требующих, в том числе, госпитализации в реанимационные отделения.

Коронавирус у диабетиков осложняется повышением гликемии в 90% случаев и требует инсулинотерапии у больных с сахарным диабетом второго типа, ранее получавших таблетированные сахароснижающие препараты. Обезопасить себя пациенты могут, сделав прививку от коронавируса.

Всего, по данным ведомства, в Тверской области зарегистрировано 46 860 человек с сахарным диабетом, из них иабетом первого типа страдают 3018 человек, второго типа - 43 525 пациентов. Ежегодно эти цифры увеличиваются на 10%.