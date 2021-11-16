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Общество16 ноября 2021 10:22

Руководитель Следственного комитета Тверской области проведет прием граждан по вопросам заработной платы

Мероприятие состоится 26 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

26 ноября руководитель следственного управления регионального СКР полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства.

Обратиться в следственное управление можно в указанный день с 11:00 до 13:00 по предварительной записи.

Звоните по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36.