Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 10:06

Мошенники обманули жителей Тверской области на 1,2 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Телефонные аферисты обманули граждан на 1,2 млн рублей

Телефонные аферисты обманули граждан на 1,2 млн рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что ей позвонили из службы безопасности одного из банков и предупредили о зафиксированных несанкционированных попытках входа в её личный кабинет. "Спасая" деньги, женщина перевела аферистам 495 000 рублей.

75-летнему пенсионеру из города Кимры мошенники позвонили под видом сотрудников прокуратуры и обманом выманили 140 000 рублей.

60-летнему жителю Бологое мошенники представились сотрудниками Центробанка России. Мужчина взял кредит и перевел злоумышленникам 480 000 рублей. Аналогичным способом 41-летняя жительница Удомли лишилась 100 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Тверской области призывает граждан не передавать и не переводить деньги незнакомым лицам на неизвестные счета. Будьте бдительны!