Мошенники обманули жителей Тверской области на 1,2 миллиона рублей

Телефонные аферисты обманули граждан на 1,2 млн рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что ей позвонили из службы безопасности одного из банков и предупредили о зафиксированных несанкционированных попытках входа в её личный кабинет. "Спасая" деньги, женщина перевела аферистам 495 000 рублей.

75-летнему пенсионеру из города Кимры мошенники позвонили под видом сотрудников прокуратуры и обманом выманили 140 000 рублей.

60-летнему жителю Бологое мошенники представились сотрудниками Центробанка России. Мужчина взял кредит и перевел злоумышленникам 480 000 рублей. Аналогичным способом 41-летняя жительница Удомли лишилась 100 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Тверской области призывает граждан не передавать и не переводить деньги незнакомым лицам на неизвестные счета. Будьте бдительны!