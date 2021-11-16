В Тверской области при пожаре погибла 83-летняя женщина

Следователи проводят проверку Фото: СУ СК Ф по Тверской области

Сообщение о гибели 83-летней женщины поступило в СУ СК РФ по Тверской области 15 ноября.

Пожар произошел на улице Ленинской в посёлке городского типа Новозавидовский Конаковского района. Тело погибшей было обнаружено в ходе тушения пожара в жилом доме.

По данному факту следователи начали проверку. Проведен осмотр места происшествия, назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.