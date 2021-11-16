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Происшествия16 ноября 2021 7:20

Житель Тверской области облил бензином и сжег автомобиль бывшей жены

В полицию заявил новый муж потерпевшей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина умышленно сжег автомобиль Фото: УМВД России по Тверской области

Мужчина умышленно сжег автомобиль Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 56-летний житель Вышнего Волочка и заявил, что во дворе дома неизвестный сжег автомобиль "Фольксваген-Поло". Машина сгорела полностью, ущерб составил 740 000 рублей.

Полицейские в ходе проверки установили, что к преступлению причастен 46-летний бывший супруг жены потерпевшего. Мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый сознался в содеянном. Из-за личной неприязни к новой семье бывшей жены он облил иномарку бензином и сжег.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.