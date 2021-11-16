В Торжке Тверской области открыт Центр цифрового образования «IT-куб»

Центр рассчитан на детей от 7 до 18 лет Фото: ПТО

В Торжке Тверской области открылся Центр цифрового образования «IT-куб». Современная площадка развития детей и подростков отличается инновационным форматом занятий и рассчитана на посещение детей от 7 до 18 лет.

Школьники смогут освоить востребованные языки программирования, научиться разрабатывать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, работать в команде и креативно мыслить.

Открытие центра состоялось в рамках нацпроекта «Образование». Торжок стал третьей площадкой, где заработал Центр цифрового образования «IT-куб». Ранее они были открыты в Твери и Удомле.

- Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году IT-кубы появятся в Кимрах и Вышнем Волочке.